Ficou conhecido no mundo do ciclismo como o ‘eterno segundo’ da Volta a França. É o detentor do recorde de pódios: 3 segundos lugares (1964, 1965 e 1974) e 5 terceiros (1962, 1966, 1969, 1972 e 1976).Nunca vestiu a amarela no ‘Tour’. Isto porque na sua carreira apanhou pela frente os ‘monstros’ Jacques Anquetil e Eddy Merckx, que somaram cinco triunfos cada. Venceu a Vuelta (1964).Raymond Poulidor morreu esta quarta-feira, aos 83 anos.