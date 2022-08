Nasceu em Nova Iorque numa família arménia. Na adolescência concorreu, com mais 100 mil candidatos, a uma bolsa da Fundação Ford. Ganhou e em 1956 formou-se em Matemáticas na Universidade de Wisconsin.



Quatro anos depois formou-se em Medicina. Seguiu a carreira de investigação e, em 1969, quando estudava os efeitos do sódio e potássio em células vivas, realizou a primeira ressonância magnética no organismo humano.