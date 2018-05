Reggie Lucas (1953-2018)

Guitarrista de jazz lançou Madonna.

Por João Tavares | 01:30

Nasceu em Queens, Nova Iorque, e cedo mostrou qualidade a tocar guitarra. Destreza que o levou, com 20 anos, a tocar com Miles Davis. "Perguntou-me se queria entrar na banda e eu disse que sim. Foi fácil", disse numa entrevista.Ganhou um Grammy e em 1983 foi convidado a produzir o álbum de estreia de Madonna. "Triste por saber que o Reggie partiu. Uma parte importante do meu passado musical", escreveu este domingo a cantora no Instagram.