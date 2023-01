Filho de naturais de Macau, o lusodescendente Reinaldo Maria Cordeiro tornou-se o animador de rádio com a carreira mais longa do Mundo, reconhecida pelo ‘Guinness’, de 51 anos: apresentou ‘All the Way with Ray’ entre 1970 e 2021, na Rádio Televisão de Hong Kong.



Morreu aos 98 anos.