Reino Börjesson (1929-2023)

Pertenceu à seleção sueca que disputou a final do Mundial de 1958 com o Brasil, a primeira final que colocou uma seleção europeia frente a uma seleção sul-americana. Nos primeiros jogos desse Mundial começou no banco de suplentes, mas na final jogou de início. A Suécia acabaria por perder por 2-5 e o Brasil sagrou-se, pela primeira vez, campeão do Mundo de Futebol. Börjesson vestiu por 10 vezes a camisola da seleção sueca. Iniciou a carreira no Jonsereds e representou depois vários clubes, como o Gotemburgo e o Norrby.