Remi Lucidi (1993-2023)

O francês Remi Lucidi, conhecido por Remi ‘Enigma’ nas redes sociais, em que tinha milhares de seguidores, era adepto de acrobacias e tinha por hábito tirar ‘selfies’ no topo de arranha-céus. Na passada quinta-feira, conseguiu fintar a segurança e ascender ao topo dos 68 andares do edifício Tregunter Tower, em Hong Kong. O propósito? Mais uma vez, fotografar-se do alto. Só que correu mal e o ‘influencer’ sofreu uma queda fatal. Tinha 30 anos. Há um ano, subiu, mais uma vez à revelia das autoridades, ao topo da Ponte 25 de Abril, em Lisboa.