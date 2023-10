Nasceu em Arles (França) em 1947 e foi no clube da terra que iniciou a sua carreira futebolística como avançado. Foi treinador de vários clubes franceses, entre eles o Avignon, Nimes, Martigues e o Le Havre. No estrangeiro treinou o Servette (Suíça) e o Al Nasr do Dubai de 2002 a 2004. Mas o seu nome fica para sempre ligado ao Bastia, clube que treinou de 1991 a 1993. No dia 5 de maio de 1992, Exbrayat estava no banco do Bastia no jogo contra o Marselha quando uma bancada do estádio cedeu, matando 18 pessoas.