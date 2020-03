René Follet foi um dos mais fluentes ilustradores belgas da banda desenhada, tendo brilhado em 'Steve Severin', 'Ilíada', 'O diabo ao pescoço', 'Daddy', e 'Les Zingari'.Além disso, ilustrou obras como 'A Ilha do Tesouro', 'As Viagens de Tom Sawyer', o 'O Conde de Monte Cristo' e o 'Último dos Moicanos'.Em 1975 foi agraciado, em Bruxelas, com o prémio Santo Miguel. Trabalhou para o Jornal Spirou e Jonral Tintin. René Follet morreu aos 88 anos.