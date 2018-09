Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

René Petillon (1946-2018)

Um desenhador que adorava a sátira política. Francês tinha 72 anos.

01:30

Foi o pai da personagem Jack Palmer, um inspetor da polícia disfuncional que juntava as características de Groucho Marx e Humphrey Bogart, protagonista de álbuns de banda desenhada durante 38 anos e que lhe valeu o prémio Angoulême, em 1989.



Mas o humor de Pettilon tinha o seu palco principal na sátira política. O desenhador colaborou com publicações como o "Canard enchâine", e mais recentemente, com o "Charlie Hebdo".