Nascido no Rio Grande do Sul, o brasileiro Renê Weber deu nas vistas nas quatro linhas como médio. Foi tricampeão carioca pelo Fluminense e jogou quatro anos no Vitória de Guimarães (1987-1991).Já como treinador-adjunto, trabalhou ao lado de Paulo Autuori no Benfica (1996-1997). Passou ainda por Cruzeiro, Flamengo e Vasco da Gama.Esteve, até outubro, ao serviço do Botafogo. Morreu aos 59 anos, vítima da Covid-19.