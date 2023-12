Ricardo Pereira (1951-2023)

O jornalista e ex-diretor da Globo Portugal durante 13 anos Ricardo Pereira morreu no domingo, aos 72 anos. Lutava contra um cancro no pâncreas

e no fígado há quatro anos e mantinha-se como consultor da emissora brasileira - onde trabalhou durante 40 anos - até ao fim de 2023. Antes de chegar

a diretor, foi repórter de política e correspondente internacional, no Reino Unido e em Itália. Atualmente, preparava um documentário para o Globoplay sobre um diário de guerra que ele mesmo encontrou numa viagem em 1983 às Ilhas Malvinas.