Depois de ter passado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, Ricardo Tércio destacou-se no mercado internacional, colaborando com a editora norte-americana Marvel na série ‘Avengers Fairy Tales’.



Foi ainda um dos primeiros autores a integrar o coletivo The Lisbon Studio, um ateliê que congrega ainda hoje vários autores de BD, ilustradores e designers. Morreu em Lisboa, aos 43 anos, de causa desconhecida.