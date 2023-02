O ator que entre 1993 e 2016 deu vida ao célebre detetive John Munch, da série ‘Lei e Ordem: Unidade Especial’, personagem que interpretou em diversas outras produções, morreu, no domingo, na sua casa de inverno, em Beaulieu-sur-Mer, França, com a mulher, a ex-atriz Harlee McBride, e os enteados a seu lado. Tinha 78 anos e sofria de problemas circulatórios e respiratórios. Nascido no Connecticut, teve uma "infância amarga". Começou a carreira no mundo da comédia stand-up, inspirando gerações. Foi também apresentador.