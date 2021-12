Empresário ligado ao mundo da música, ficou mais conhecido como a pessoa que organizava os concertos e digressões dos Led Zeppelin. Além do grupo britânico, também trabalhou com nomes como Eric Clapton, Black Sabbath ou Gipsy Kings. Nos anos 90 entrou em conflito com os antigos elementos dos Zeppelin, após publicar um livro em que descrevia situações vividas na ‘estrada’. As causas da morte não foram reveladas.