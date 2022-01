Foi condicionado pelo trabalho dos pais na área da Paleontologia. Nasceu no Quénia e quanto tinha 20 anos publicou dois livros em que procurava explicar a origem do ‘homo erectus’, o antepassado mais próximo do Homem moderno.O seu trabalho foi fundamental para provar que os primeiros hominídeos viveram em África.Na década de 80 mudou o foco da sua atenção para a defesa da vida selvagem contra a caça furtiva.