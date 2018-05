Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Richard N. Goodwin (1931-2018)

Escreveu os discursos dos Kennedy.

Por Hugo Real | 01:30

Licenciou-se em direito em Harvard e em 1958 começou a exercer.



No ano seguinte, enquanto trabalha no caso Twenty One (que originou o filme ‘Quiz Show’, em que Rob Morrow o interpretou) chama a atenção de John F. Kennedy.



Nesse mesmo ano começa a escreveu discursos para o presidente e em 1961 torna-se seu conselheiro.



Goodwin escreveu ainda discursos para o presidente Johnson e para o senador Robert F. Kennedy.