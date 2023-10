Richard Roundtree (1942-2023)

Conhecido depois do sucesso que teve com a interpretação do detetive John Shaft no filme ‘Shaft - Máfia em Nova Iorque’ de 1971, o primeiro filme de uma trilogia (participou também em ‘A Marca de Shaft’, de 1972, e ‘Shaft em África’, de 1973), o ator norte-americano Richard Roundtree morreu na terça-feira, aos 81 anos, em sua casa, em Los Angeles, junto da família. O primeiro herói negro do cinema travou uma breve batalha contra o cancro do pâncreas. Participou em dezenas de séries de televisão e filmes e trabalhou quase até ao fim.