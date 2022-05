Músico - fez parte de vários grupos, com destaque para os The Move, um dos precursores do ‘power pop’ britânico. Esteve na banda durante dois anos e participou nos álbuns ‘Shazam’ e ‘Looking On’.



Passou ainda pelos Wizzard (1972-75), liderados por Roy Wood e Jeff Lyne, que também estiveram nos The Move. Desde 1990 estava nos The Rockin’ Berries (existem desde 1961). O baixista, guitarrista e vocalista Rick Price morreu aos 77 anos.