Guitarrista escocês conhecido por tocar com David Bowie é creditado como o criador do ‘riff’ de ‘The Passenger’ (1977), do álbum ‘Lust for Life’, um dos êxitos de Iggy Pop.



Em 1969 juntou-se à banda Beggars Opera, de rock progressivo, e veio a gravar seis álbuns. Com Bowie, o músico autodidata tocou guitarra no álbum ‘Low’ (1977) e foi convidado para as suas tournées. Morreu de complicações associadas à doença de Parkinson.