Robbie Bachman (1953-2023)

Robbie Bachman, baterista dos Bachman-Turner Overdrive, morreu aos 69 anos. A banda de hard rock, de Winnipeg (Canadá), que se chegou a chamar Brave Belt, foi formada em 1973 por Robbie, os seus irmãos Randy (guitarra e voz) e Tim (guitarra e voz) e o amigo Fred Turner (baixo e voz).



Para a história ficaram músicas como ‘Let It Ride’, ‘Takin Care of Business’, ‘Roll on Down the Highway’, ‘Hey You’, ‘Down to the Line’, ‘Take It Like a Man’, ‘Lookin’ Out for #1’, ‘Jamaica’ e ‘You Ain’t Seen Nothing Yet’, todas editadas em single.