Robert Klane (1941-2023)

O seu trabalho mais conhecido foi o filme de comédia ‘Fim de Semana com o Morto’ (1989) - um sucesso de bilheteira, que passou anos a fio na TV portuguesa, que conta como dois jovens tentam convencer todos de que o patrão, assassinado, está vivo. O cadáver passeia de barco, vai à praia, entretém festas e até tem sexo. Trabalhou sempre na área do humor, com um cunho satírico, atrevido e negro, incluindo na série M*A*S*H. Não fugia aos temas incómodos. Morreu aos 81 anos, de insuficiência renal, na sua casa na Califórnia.