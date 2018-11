Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robert McNair (1937-2018)

Milionário que fundou um clube tinha 81 anos.

Por Cláudia Machado | 01:30

Robert ‘Bob’ McNair nasceu no último dia de 1937 em Tampa, no estado norte-americano da Flórida, mas foi no Texas que deixou o seu legado.



Nas homenagens que se multiplicaram após a notícia da sua morte, aos 81 anos, o milionário é frequentemente descrito como "o homem que devolveu o futebol americano a Houston", por ter fundado em 2002 os Houston Texans, de que ainda era dono. Morreu de cancro da pele.