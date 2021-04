Recebeu o prémio Nobel da Economia em 1999, por ter lançado "a base da teoria que domina as considerações práticas das políticas monetárias e fiscais nas economias abertas".É igualmente considerado o pai intelectual do Euro, por ter contribuído a formar a base teórica do conceito da União Económica e Monetária da UE e da moeda única.O canadiano Robert Mundell morreu no domingo, em Santa Colomba, Itália. Tinha 88 anos.