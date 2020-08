Nasceu em 1948, em Nova Iorque, era o mais novo de cinco irmãos e considerado "o mais discreto de todos os Trump".Após a licenciatura na Universidade de Boston, foi trabalhar em Wall Street em vez de arranjar emprego no seio familiar, no entanto acabou por ir colaborar com o seu irmão Donald (presidente dos EUA), embora tivessem personalidades completamente opostas.A família não revelou a causa da morte.