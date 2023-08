Roberto Colaninno (1943-2023)

Presidente da Piaggio, a fabricante das scooters Vespa, ao longo da sua carreira também esteve à frente de outras grandes empresas italianas, como a Olivetti, Telecom Italia e Alitalia. Figura de topo do mundo empresarial, nasceu em Mântua e iniciou a sua carreira em 1969. É lembrado em particular pela sua entrada sonante na Telecom, em 1999, onde se manteve até 2001. Em 2003 voltou a sua atenção para a Piaggio e expandiu as atividades na Ásia. Tinha completado 80 anos na semana passada. Causa da morte não foi divulgada.