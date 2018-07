Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robin Jones (1954-2018)

Campeão da NBA na mítica equipa dos Portland.

Por Hugo Real | 01:30

Chegou à NBA aos 23 anos, assinando um contrato com os Portland Trail Blazers em 1977.



Um ano histórico em que a formação se sagrou, pela primeira vez, campeã norte-americana de basquetebol.



No ano seguinte mudou-se, sem sucesso, para os Houston Rockets, rumando depois até à Europa, onde jogou no campeonato francês e no inglês.



Na NBA deixa um registo de 75 jogos, todos como suplente, tendo marcado 370 pontos.