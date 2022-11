Natural de Londres, Inglaterra, o baixista ficou ligado à banda RatDog, grupo formado pelo guitarrista Bob Weir, dos Grateful Dead. Começou a sua carreira como engenheiro de som e trabalhava nos estúdios de Abbey Road quando os Beatles gravavam o ‘Álbum Branco’. Na ocasião, foi influenciado pelo som do baixo de McCartney. Nos anos 70 viajou para os EUA e trabalhou com nomes como Little Richard, Bob Dylan ou Beach Boys.