Rodolfo Fischer, conhecido por ‘El Lobo’, foi um avançado, bom cabeceador, figura-chave na equipa do San Lorenzo que venceu o campeonato argentino de 1968 sem derrotas. Esse grupo ficou conhecido como ‘Los Matadores’.



Fischer também atuou no Brasil onde se tornou no jogador com mais encontros disputados com a camisola do Botafogo (180). Marcou 12 golos em 35 jogos na seleção argentina. Morreu aos 76 anos. Tinha cancro.