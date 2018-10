Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roelof Frederik “Pik” Botha (1932-2018)

Do 'Apartheid' ao Governo de Mandela. Ex-ministro tinha 86 anos.

Por Francisco J. Gonçalves | 01:30

Ministro dos Negócios Estrangeiros sul-africano desde 1977, foi o rosto do racismo até ao fim do ‘apartheid’, em 1994, mas foi ele que em 1986 admitiu que a África do Sul podia ter um presidente negro, o que lhe valeu críticas no governo. Assinou a paz com Angola e negociou a independência da Namíbia, em 1988, ano em que escapou por acaso ao atentado de Lockerbie. Nelson Mandela levou-o para o governo de unidade nacional.