Tio e ex-treinador do pugilista Floyd Mayweather, antes de se dedicar à carreira do sobrinho praticou boxe e teve um percurso com 72 lutas, tendo sido campeão mundial em superpena e superleve.



Entre as principais lutas do atleta norte-americano estão as vitórias sobre Vinny Pazienza e Julio César Chávez. Após pendurar as luvas, acompanhou a carreira do sobrinho, dividindo a função com o irmão e pai do boxeur.