Central, antigo capitão do FC Porto, clube que representou entre 1963 e 1976.Passou ainda por P. Ferreira, Penafiel, Freamunde e Avanca. Com os dragões conquistou a Taça de Portugal, em 1967/68, e esteve na equipa que, orientada por Otto Glória, venceu (3-0) o 1º jogo de uma prova europeia (extinta Taça das Taças), diante do Lyon, em 1964. Foi oito vezes internacional.José Rolando Andrade Gonçalves morreu aos 77 anos.