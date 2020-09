Fundou os Kool & The Gang, na década de 60 do século XX, com o irmão Robert e os amigos Dennis Thomas, Robert Mickens, Charles Smith, George Brown e Ricky West.



A banda que vendeu mais de 70 milhões de álbuns misturou uma base de jazz com funk, pop e disco sound. Teve êxitos como Celebration, Jungle Boogie e Ladies Night. O compositor, produtor e cantor Ronald Bell morreu aos 68 anos, por causas não divulgadas.