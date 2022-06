Músico - Ronnie Hawkins nasceu nos EUA, mas desde cedo se mudou para o Canadá, onde se tornou uma lenda do rockabilly. No final dos anos 50 e início dos anos 60 do século XX contou com a colaboração dos Hawks, formados por Robbie Robertson, Rick Danko, Levon Helm, Garth Hudson e Richard Manuel, que a partir de 1963 passaram a ser a banda de apoio de Bob Dylan. Ronnie Hawkins, o mentor dos The Band, morreu aos 87 anos.