Antiga primeira-dama dos EUA, mulher do Presidente Jimmy Carter, Rosalynn Carter morreu no domingo aos 96 anos. Sofria de demência e recebia cuidados paliativos em casa. Jimmy - esteve na Casa Branca entre 1977 e 1981, e tem atualmente 99 anos - e Rosalynn casaram-se em 1946. A cumplicidade era tanta que ela se tornou numa das mais próximas conselheiras do ex-Presidente, com lugar nas reuniões da administração. Representou o marido em viagens no estrangeiro e foi uma voz ativa na defesa dos cuidados de saúde mental.