Foi uma das três vozes das irmãs Meireles, as ‘Rouxinóis d’Além Mar’, mas, para lá da música, Rosária Meireles, natural do Porto, também deu nas vistas no cinema, em ‘O Diabo São Elas’ (1946) ou ‘Os Vizinhos do Rés-do-chão’ (1947). A estreia do trio (com as irmãs Cidália e Milita) foi em 1943, na Emissora Nacional de Lisboa, e as canções de folclore, bolero e fox-trot chegaram a Espanha e Brasil. Morreu aos 95 anos, nos EUA.