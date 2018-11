Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Roy Clark (1933-2018)

Um dos grandes artistas da música Country. Tinha 85 anos.

Por Miguel Alexandre Ganhão | 01:30

Roy Clark nasceu numa família de músicos na Virgínia, nos Estados Unidos. Aprendeu a tocar guitarra e banjo com o pai e aos 20 anos já era um um cantor profissional de música country.



Em 1969 a estação de TV CBS lançou um programa que misturava comédia e música country: "Hee Haw". O fraco sucesso do programa levou a CBS a pensar no seu cancelamento, mas Clark opôs-se e conseguiu aguentar o programa durante 35 anos.