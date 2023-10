Rudolph Isley (1939-2023)

O gosto pela música começou cedo no coro da igreja, já ao lado dos irmãos Ronald e O’Kelly. Ainda muito jovem, o norte-americano Rudolph Isley alcançou o êxito com o tema ‘Shout’. Entre a soul, o funk e o R&B, fundou em 1954 o popular grupo The Isley Brothers, que vingou graças a canções como ‘Twist and Shout’, ‘Fight the Power’ ou ‘It’s Your Thing’. O grupo foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, em 1992, três anos depois de Rudolph ter deixado o projeto. Morreu na quarta-feira, aos 84 anos, vítima de ataque cardíaco.