Rui Araújo (1935-2023)

Cofundador e ex-presidente do 1.º de Maio de Benguela, nasceu no Lepe, Huambo, Angola. No período colonial foi jornalista, trabalhou nos caminhos de ferro e nas Finanças. Foi jogador de futebol, extremo-direito, com passagens pelo FC do Lobito e Lobito Sport Clube. Com o 1.º de Maio tornou-se bicampeão angolano, em 1983 e 1985, venceu a Taça de Angola em três ocasiões e em 1984 levou a sua equipa - a primeira angolana - a alcançar os quartos de final de uma competição africana, a Taça dos Clubes campeões de África. Tinha 88 anos.