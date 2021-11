Natural da freguesia de Lagares da Beira, em Oliveira do Hospital, Rui Borges Santos Silva comandou, no 25 de Abril de 1974, o esquadrão de reconhecimento com vista à ocupação do Terreiro do Paço, em Lisboa.



Oficial de cavalaria, foi promovido ao posto de coronel em dezembro de 1998. Oito anos depois, Jorge Sampaio condecorou-o com o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade. Morreu aos 76 anos por causas não reveladas.