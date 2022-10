O treinador de futsal Rui Guimarães morreu na 4ª feira no Kuwait, aos 37 anos, depois de se ter sentido mal durante um jogo do clube que dirigia, o Al Tadamon, informou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).



Iniciou a carreira na FJ Antunes e encontrava-se no Kuwait, depois de um trajeto de sucesso nos Emirados Árabes Unidos, onde esteve 10 anos. "Era uma referência do futsal português", disse Fernando Gomes, líder da FPF.