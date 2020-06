Rupert Hine (1947-2020)

Produtor, compositor e músico nascido em Londres, Inglaterra, o seu nome está ligado à New Wave, embora também tenha trabalhado com nomes como Rush, Tina Turner ou Stevie Nicks.Sobre a sua morte, a The Ivors Academy, uma associação ligada à música, escreveu: "Desempenhou um papel essencial na formação e a sua paixão e sabedoria serão imensamente sentidas."A causa da morte não foi divulgada.