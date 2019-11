Duplo campeão britânico de ralis, iniciou-se na modalidade nos anos 60. No entanto, só na década seguinte saltou para a ribalta, quando passou a guiar um Ford Escort no campeonato britânico.Em 1976 perdeu para Ari Vatanen, mas ganhou no ano seguinte e repetiu a vitória em 1985.Competiu por 22 vezes no Mundial de Ralis e ganhou 37 classificativas. Despediu-se da competição no Network Q RAC Rally, em 1994.Morreu aos 74 anos.