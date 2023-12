Morreu na sexta-feira, aos 82 anos, o ator norte-americano Ryan O’Neal, nomeado para um Óscar no clássico ‘Love Story’ e que foi, durante quase 30 anos, companheiro da atriz Farrah Fawcett (1947-2009). Pugilista amador, a mãe abriu-lhe as portas do cinema, onde brilhou em filmes como ‘Barry Lyndon’ e ‘What’s up Doc’, com Barbra Streisand. Em 2001 lutou contra uma leucemia e em 2012 foi-lhe diagnosticado cancro na próstata. Deixa quatro filhos, entre eles a atriz Tatum O’Neal.