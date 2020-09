Era um grande apoiante da causa palestina e das iniciativas de paz no Médio Oriente - liderou negociações sobre a guerra em curso no Iémen e o bloqueio ao Catar.



Tornou-se Emir do Kuwait em 2006. Antes, tinha ocupado os cargos de primeiro-ministro e titular da pasta das Relações Exteriores. Sabah Al-Ahmad Al-Sabah morreu ontem, aos 91 anos, num hospital dos EUA onde estava internado desde julho. Causas não foram reveladas.