Académica e diplomata japonesa. Dirigiu durante uma década (1991 a 2001) o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR).No seu mandato supervisionou operações de emergência de grande envergadura para os curdos no norte do Iraque, na ex-Jugoslávia e no Ruanda. É neta de um antigo ministro dos Negócios Estrangeiros e de um ex-primeiro-ministro.Sadako Ogata morreu aos 92 anos.