Ficou conhecida no mundo da fotografia por só apostar no preto e branco. Considerava a cor uma vulgaridade. Pela sua objetiva passaram inúmeras personagens que marcaram a segunda metade do século XX: Margaret Thatcher, Sean Connery, Rudolf Nureyev, Alec Guinness e Andy Warhol.



Tem fotos expostas em vários museus, como no National Portrait Gallery, em Londres. A britânica Sally Soames morreu aos 82 anos.