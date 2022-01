O ex-basquetebolista Sam Jones, segundo jogador com mais títulos da liga norte-americana de basquetebol (NBA), morreu na quinta-feira, dia 30, aos 88 anos, anunciaram os Boston Celtics, com os quais venceu 10 títulos (menos um do que o recordista Bill Russell).



Em 12 temporadas, terminou a carreira com uma média de 17,5 pontos e foi escolhido para cinco jogos All-Star. Desde 1984 que fazia parte do Hall of Fame do basquetebol.