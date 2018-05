Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Sam Nzima (1934-2018)

Instantâneo denunciou o Apartheid.

Por Leonardo Ralha | 01:30

Mbuyisa teria carregado o cadáver de Hector, com a horrorizada Antoinette ao lado, mesmo que Sam Nzima não tivesse fotografado os jovens, mas o Mundo ficaria sem a imagem icónica do Apartheid.



O instantâneo, tirado no Soweto a 16 de junho de 1976, custou-lhe o emprego e 19 meses de prisão domiciliária, mas o fotógrafo, que morreu no sábado, orgulhava-se do contributo para a denúncia do regime que vigorou na África do Sul até 1994.