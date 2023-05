Mais conhecida pela participação no ‘remake’ de 2013 do clássico de terror ‘Carrie’, Samantha Weinstein morreu aos 28 anos, vítima de uma forma rara de cancro do ovário.



Atriz canadiana entrou também em ‘The Red Green Show’, ‘Alias Grace’, ‘The Rocker’, ‘Jesus Henry Christ’ e ‘Assombração’.