Sander van Gelder (1937-2023)

Começou por fazer carreira na joalharia, mas a vida do empresário Sander van Gelder, nascido em Amesterdão, mudou quando quis procurar uma casa de férias no Algarve.Acabou por se mudar de vez com a família para a região no verão de 1977, ano em que decidiu comprar o resort de luxo Vale do Lobo, fundado em 1962. O "maior condomínio do Algarve" nunca mais parou de crescer e hoje ocupa 450 hectares.Van Gelder morreu no último domingo, aos 85 anos, num hospital nos Países Baixos. Sofria de doença oncológica em fase terminal.